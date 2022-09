Plannen voor verkeersveiliger Kuitaart liggen er. Gaan die helpen? Nee, denken de bewoners

zomerserie schipperen | met video Johnny vaart op een loodsboot: ‘Het was mijn jongens­droom om visserman te worden, maar dit is een perfect alterna­tief’

VLISSINGEN – De loodsboten van het Loodswezen varen vanuit de Koopmanshaven in Vlissingen en trekken heel wat bekijks bij het publiek. Hun taak is het veilig heen en weer brengen van de loodsen naar de zeeschepen die de Nederlandse of Vlaamse havens aan de Schelde binnengeloodst moeten worden of uitvaren. Schipper Johnny uit Yerseke doet dit werk nu zo’n drie jaar. ,,Ik vind het de mooiste job die er is.”

30 augustus