PKN Vlissingen kijkt vluchtelingencrisis in de ogen

‘Wat doen we met de vluchtelingencrisis?’ is het thema op 27 maart ’s avonds bij PKN Vlissingen. Op dit moment zijn de beelden van mensonterende situaties buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel weggezakt. Maar Trouw kopte op 8 februari 2023: ‘Nieuwe opvangcrisis lijkt onvermijdelijk’. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verwacht dit jaar een tekort van een kleine 40.000 opvangplekken. En wat doe je dan, als kerk? In Vlissingen lopen ze niet weg voor die vraag.

,,Christelijke idealen in de praktijk brengen is erg moeilijk”, zegt Anneloes Steglich, scriba van de Protestantse Kerk in Vlissingen. ,,Bijbelteksten die oproepen ‘goed te doen voor vluchtelingen’ zijn makkelijk aan te halen. Maar in de praktijk kan de opvang van vluchtelingen botsen met gevoelens van mensen - bijvoorbeeld als zij zelf geen huis kunnen vinden. We willen met respect naar elkaar luisteren en het ook hebben over wat we kunnen doen. Als spreker hebben we Karel Jungheim uitgenodigd. Hij is specialist vluchtelingen en migranten bij het binnenlands diaconaat van Kerk in Actie.” Ik ben benieuwd wat de spreker wil bieden en bel hem.

Lange procedures

Jungheim: ,,Uiteraard wil ik duidelijk maken wat er speelt. Er is zoveel aan de hand wat niet in de krant komt. Als je de berichten tot je door laat dringen en je eerlijk afvraagt wat jij in die omstandigheden zou doen… dan kun je je misschien voorstellen dat je vlucht. Kerk in Actie doet veel, onder andere voor vluchtelingen die gestrand zijn in Griekenland. Procedures zijn lang, het leven is er onzeker. We ondersteunen er organisaties die er kleding, voedsel, zorg en onderwijs aan kinderen geven. Maar ik ga het vooral hebben over de situatie in Nederland. Ik stel de vluchtelingencrisis hier voor als een bus, een bus die vol is. Het aantal plaatsen is immers beperkt. Er staan mensen bij de halte die voorin de bus willen stappen, maar dat kan niet.

Met kerken hebben we vorig jaar noodopvang geboden aan mensen die anders ‘bij de halte waren blijven staan’. Er zou in de bus trouwens wel wat plek zijn, als mensen die al erkend zijn als vluchteling, op hun bestemming achterin de bus kunnen verlaten. Maar ook dat is een probleem. De ‘statushouders’, mensen met een verblijfsvergunning, houden plekken in azc’s bezet in afwachting van een woning. Met De Thuisgevers, een samenwerkingsverband van kerken en gemeenten, proberen we deze mensen te huisvesten.” Het is overigens niet zo dat de kerk de taak van de overheid ‘zomaar overneemt’. De Protestantse Kerk kaart misstanden zeker in Den Haag aan.

Wat Jungheim hoopt van de avond? ,,Dat het tot een open gesprek komt en mensen zich laten raken. Het mooiste zou zijn als er ook mensen deelnemen die hier als vluchteling zijn gekomen. Dat biedt de mogelijkheid om van hen te horen wat er nodig is. Iedereen is welkom, maar zij in het bijzonder.”

Deelname is gratis, aanmelden voor 22 maart gewenst bij scriba@pkn-vlissingen.nl. De avond start om 19.30 uur en vindt afhankelijk van het aantal deelnemers plaats in De Herberg (Branderijstraat) of de Sint Jacobskerk (Oude Markt).