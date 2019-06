Pizzeria in Terneuzen overvallen, daders maken geld buit

Terneuzen­se tbs’er heeft meer tijd nodig om te resociali­se­ren

11 juni MIDDELBURG - Het Openbaar Ministerie in Middelburg is van oordeel dat de tbs, die de 32-jarige S. B. uit Terneuzen voor de doodslag op de toen 47-jarige Peter de Blok uit Reuzenhoek in 2005 werd opgelegd, met twee jaar moet worden verlengd. De gedragsdeskundigen hadden eenzelfde advies omdat B. meer tijd nodig heeft om te resocialiseren.