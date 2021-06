Pim en Piet Kraan, al 40 jaar de lastigste jongetjes van de klas op Walcheren: ‘We doorzien dingen, wij allebei’

Nieuwbouw­plan appartemen­ten in Sluiskil schot in de roos, ontwikke­laar kijkt ook naar Philippine

22 juni SLUISKIL - Het is een schot in de roos, het nieuwbouwplan Villa Antonius in het centrum van Sluiskil. Van de tien appartementen zijn er in amper twee maanden al vijf verkocht. Het succes smaakt naar meer voor ontwikkelaar Ingmar Vermeulen van makelaardij Vermeulen in Terneuzen. Hij kijkt ook voorzichtig naar nieuwbouw van appartementen in Philippine.