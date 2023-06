Piet Minderhoud wint de Eef Bosch-Van de Kolkprijs voor streekdrachten

met video Het leven van de Axelse kroegbaas Sharlee (23) hing aan een zijden draadje door een stel relschop­pers

Sharlee Neels (23) werd vorige zomer in zijn café ’t Amstelhoekje in Axel door een gewelddadige groep te grazen genomen. Een duw door een kapotte ruit resulteerde in een slagaderlijke bloeding. Een gigantisch litteken op zijn linkerarm zal hem er voor altijd aan herinneren. Maar dat niet alleen: ,,Als je jezelf op camerabeelden in je eigen bloed ziet liggen, dan doet dat wel iets met je.”