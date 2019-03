Piet ging kijken bij drugsinval en belandde in de cel: ‘Voor ik het wist lag ik op de grond met die mannen bovenop me’

In Oost-Sou­burg, Ritthem en Vlissingen zijn per ongeluk stembiljet­ten uit Zuid-Hol­land uitgedeeld

19:53 OOST-SOUBURG - In stembureaus in Oost-Souburg, Ritthem en Vlissingen zijn vandaag stembiljetten uit Zuid-Holland aangetroffen. Of er, voordat dit werd ontdekt, stemmen via een verkeerd biljet zijn uitgebracht, is niet bekend. Dat zal pas worden ontdekt als de stembussen om 21 uur worden geopend.