Pien krabbelt op na hersenletsel: ‘Ik wilde mijn oude leven terug, maar dat gaat niet’

met video Is opnieuw een bultrug op weg naar Zeeland? ‘Erg indrukwek­kend om dier van zo dichtbij te zien’

Opnieuw is er een bultrug waargenomen vlakbij de Zeeuwse kust. Loods Arie Palmers, die op weg was met een bulker, legde het dier vast op zijn telefoon. Hij zag de bultrug zo'n twaalf kilometer voor de kust van Oostende, zo is te zien op videobeelden die hij maakte. ,,Het was erg indrukwekkend om zo’n groot dier van dichtbij te zien.”

19:14