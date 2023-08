Piemelknuffels ook op kermis in Goes te winnen

indebuurt.nl Buitenkij­ken in de tuin van René en Angelique: 'De hele zomer leven we in de tuin'

Ze wonen al jarenlang in de Vlissingse wijk Rosenburg en zeventien jaar in hun huidige huis aan de Nienke van Hichtumlaan. “Onze tuin is een oase van rust. We genieten van de vogels, onze vijver en alles wat er op bezoek komt,” vertelt Angelique van de Gruiter.