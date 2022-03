PFAS in Zeeland: een onzichtbaar veelkoppig monster

RECONSTRUCTIEVLISSINGEN - Gif in de Westerschelde, in vissen en in het bloed van mensen. De PFAS-affaire houdt Zeeland al lange tijd bezig. Een overzicht van de ontwikkelingen die in juni 2021 in gang werden gezet door ophef rond de 3M-fabriek bij Antwerpen.

Dark Waters was de film waarmee Film by the Sea in Vlissingen het nieuwe jaar 2020 inluidde. Na afloop spraken de genodigden ‘met een glaasje en een hapje’ na over het indrukwekkende verhaal van de Amerikaanse advocaat Rob Bilott. Hij streed bijna twintig jaar tegen chemiegigant DuPont die een stadje in West-Virginia vergiftigde met PFAS. In CineCity, op nog geen 100 meter van de Westerschelde, hadden ze die avond geen idee hoe actueel de film een jaar later zou worden in Zeeland.

Je ruikt ze niet, je ziet ze niet en ze ondermijnen langzaam maar zeker de gezondheid: poly- en perfluoralkylstoffen, beter bekend als PFAS. In Nederland komt PFAS de laatste jaren vooral in het nieuws als spelbreker bij grondwerken. Zo begint het ook in Antwerpen, waar een rondweg wordt aangelegd. De werkzaamheden zijn dit voorjaar gevorderd tot aan de linker Schelde-oever. Naast het terrein van 3M, een fabriek die tot begin 2000 PFOS produceerde, is begonnen aan de bouw van een tunnel, een schakel in de rondweg. Dat deze PFAS in de grond zit, mag geen verrassing zijn.

Wat zijn PFAS? Volledig scherm Vissoorten in de Westerschelde PFAS © Cor de Jonge PFAS is een verzamelnaam. De afkorting staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dat zijn duizenden chemische verbindingen waarvan PFOS en PFOA de beruchtste zijn. Ze worden sinds de jaren ‘40 van de vorige eeuw gebruikt bij de productie van alles wat water-, vet- en vuilafstotend moet zijn. Van antiaanbaklagen (teflon) tot mascara en van schoenenspray tot blusschuim. In de VS komt eind jaren negentig steeds meer naar buiten komt over de schadelijke effecten van PFAS. De stoffen worden in verband gebracht met vormen van kanker, vruchtbaarheidsproblemen en het schaden van de ontwikkeling van het ongeboren kind. Ook tasten ze het immuunsysteem aan waardoor mens en dier bevattelijker worden voor infectieziekten. Vaccinaties zouden minder goed werken. Eind 2021 verschijnen de eerste wetenschappelijke publicaties waarin een verband gelegd tussen ernstig ziek worden na een corona-besmetting en hoge waarden PFAS in het bloed. De productie van PFOS en PFOA stopt aan het begin van deze eeuw. Ze worden vervangen door andere PFAS, zoals Gen-X. Doordat PFAS niet of nauwelijks afbreken in het milieu en zich gemakkelijk verspreiden zijn PFOS en PFOA nog steeds een probleem. Er is geen plekje op aarde te vinden waar geen PFAS in levende organismen wordt gevonden. Volgens het RIVM krijgen mensen in Nederland te veel PFAS binnen via voedsel en drinkwater. Nederland pleit met een aantal andere landen in Europa voor een verbod op de productie van PFAS.

Volledig scherm De aanleg van de Oosterweelverbinding bracht de PFAS-vervuiling bij Antwerpen letterlijk aan de oppervlakte. © BELGA

Duistere voorspelling uit 2004

In maart 2004 stelde het Vlaams Parlementslid Johan Malcorps de risico’s van PFAS voor milieu en gezondheid aan de orde. Aanleiding is een onderzoek van de universiteit van Antwerpen. In vissen, krabben en garnalen uit de Westerschelde waren hoge concentraties PFOS gevonden. ,,Het probleem doet zich dus op zeer ruime schaal voor. Ook in de Westerschelde werden de hoogste PFOS-concentraties ooit gemeten. We vestigen dus in Vlaanderen een triest record”, stelt Malcorps vast.

Het parlementslid van Groen verwijst naar de slechte ervaringen in Amerika met bedrijven die PFAS gebruiken in hun productieproces. Hij wijst naar 3M. ,,In de Verenigde Staten stelt de milieubeweging grote vragen bij de verantwoordelijkheid van 3M. Jarenlang werden producten als Scotchgard - voor textiel- en tapijtbescherming - aangemaakt, terwijl het bedrijf al jaren wist dat PFOS bij knaagdieren leverkanker veroorzaakt, en bij ratten verantwoordelijk is voor postnatale sterfte en ernstige geboorteafwijkingen. Ook bij proeven op apen werden schadelijke effecten vastgesteld. Het Amerikaanse milieubureau EPA kwam door de analyse van gegevens en studies van 3M tot de bevinding dat het bedrijf al in de jaren zeventig hoge concentraties PFOS terugvond in het bloed van de eigen werknemers, maar daarna ook in de zuivere bloedstalen die als referentie werden gebruikt. Toen kon men al weten dat PFOS op grote schaal in het bloed van mensen aanwezig was. Vanaf 1997 wist men dit zeker.”

Malcorps vroeg de Vlaamse overheid hier werk van te maken. Hij besloot met een voorspelling: ,,We kunnen er niet onderuit : degenen die dit al bijna 20 jaar wisten, zullen in de toekomst op de ene of andere wijze aansprakelijk moeten worden gesteld. Dit zal de volgende jaren dus een vervolg krijgen, zo niet bij ons, dan zeker internationaal.”

Geen eieren van eigen kippen

Volledig scherm Het burgercollectief Grondrecht protesteert tegen de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht © BELGA

Als zeventien jaar later de graafmachines in de buurt van de 3M-fabriek aan het werk gaan voor de aanleg van de nieuwe rondweg om Antwerpen komt Malcorps’ sombere voorspelling uit. De grond is vergeven van de PFAS. Klokkenluider Thomas Goorden en het bewonerscollectief Grondrecht slaan alarm. Uit voorzorg krijgen half juni inwoners in de directe omgeving van de Vlaamse overheid het advies geen eieren van eigen kippen en voedsel uit eigen tuin te eten. 3M komt door de bouwactiviteiten in het middelpunt van de belangstelling te staan. Het Vlaamse Parlement begint een eigen onderzoek naar de gang van zaken.

Rond diezelfde tijd stuurt de Nederlandse minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) een brief naar de Tweede Kamer. Aanleiding zijn de strengere normen die de Europese voedselwaakhond EFSA stelt aan de hoeveelheid PFAS in drinkwater, maar ook in vis. In die brief staat ook een zinnetje over verhoogde PFAS-concentraties in de Westerschelde.

Provincie weet van niets

De provincie Zeeland weet van niets. De Westerschelde valt onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Voor de internationale Scheldecommissie, waar de Nederlandse, Franse en Belgische regeringen in zitten, komt de mededeling van minister Van Nieuwenhuizen niet als een verrassing. PFAS staat op de agenda van het eerstvolgende overleg, eind dit jaar.

Haar opmerking moet zijn ingegeven door een rapport van de Universiteit van Utrecht, gemaakt in opdracht van Rijkswaterstaat. Daarin zijn alle bekende PFAS-metingen in ‘Rijkswateren’ op een rijtje gezet. De van oorsprong Zeeuwse onderzoeker Michiel Jonker windt er geen doekjes om. De situatie in de Westerschelde, en dan met name het oostelijk deel, is alarmerend. Hij is dan ook blij dat maanden na het verschijnen aandacht komt voor zijn rapport.

Professor Jacob de Boer van de VU in Amsterdam wijst op de zware vervuiling in de Westerschelde. En niet alleen met PFAS. Hoe dichter bij Antwerpen, hoe erger het is. En om het nog gecompliceerder te maken: 3M is een bekende, maar niet de enige bron van PFAS. Deze stoffen zijn overal en gaan nooit meer weg. Het RIVM meldt in juni dat recent onderzoek uitwijst dat alle Nederlanders te veel PFAS binnen krijgen via voedsel en drinkwater. ,,Hierdoor kunnen nadelige effecten op de gezondheid ontstaan.”

Netflix

In Middelburg wordt dagelijks provinciebestuurder Dick van der Velde steeds ongeruster door alle berichten in de media. De provincie hoort niets. Noch van Rijkswaterstaat, noch van de Vlaamse autoriteiten. Toevallig is Dark Waters deze zomer op Netflix te bekijken. Van der Velde krijgt bij het zien van de film een knoop in zijn maag.

Officieel gaat de provincie niet over de Westerschelde, maar zij waakt wel over de gezondheid van de Zeeuwen. Wat doet PFAS met vis? Kun je nog wel zeegroente eten? Is zwemmen nog verantwoord? Van der Velde vraagt een hele reeks van betrokken Nederlandse en Vlaamse instanties naar Middelburg te komen voor ambtelijk overleg. Men gaat elkaar op de hoogte houden, is de afspraak. Voor Reimerswaal, naaste buur van de Antwerpse haven, duurt het allemaal te lang. Eind juli eist de gemeenteraad dat alle PFAS-lozingen onmiddellijk worden verboden.

Volledig scherm Gedeputeerde Dick van der Velde bij de Hedwigepolder. © Frank Peters

3M-dossier ontploft

Half augustus ontploft het 3M-dossier. Journalisten spitten de vergunning van 3M door. Het bedrijf mag per jaar in totaal 5300 kilo aan PFAS in de Schelde lozen. Ter vergelijking, Chemours in Dordrecht slechts 7 kilo. Welke soorten PFAS 3M mag lozen staat in de vergunning beschreven.

Dan komt in Vlaanderen naar buiten dat 3M nog een andere PFAS loost, het zogeheten FBSA. Een stof die helemaal niet in de vergunning wordt genoemd. De Vlaamse minister Zuhal Demir grijpt in. Ze stuurt haar inspecteurs naar de fabriek en laat de lozingen met FBSA stilleggen. Ondanks alle goede voornemens wordt Zeeland opnieuw niet geïnformeerd.

De aanwezigheid van FBSA in de Westerschelde bleek al eerder te zijn ontdekt. Bij een Canadees onderzoek bleek een bot, al in 2013 gevangen in de Westerschelde, veel van dat spul in zijn lijf te hebben. Opnieuw is de provincie verrast door dit bericht.

Juridische tijdbom

Volledig scherm De 3M-fabriek in Zwijndrecht met links boven de Schelde. © BELGA

In Vlaanderen vliegt de 3M-affaire uit de bocht. Het Vlaams Parlement heeft een onderzoekscommissie PFAS-PFOS aan het werk gezet. Juriste Isabelle Larmuseau legt eind augustus met haar getuigenis een juridische tijdbom onder 3M en het bevoegd gezag, de provincie Antwerpen. De omgevingsvergunning aan 3M is volgens haar in strijd met de wet verleend. Al was het alleen maar omdat Zeeland om advies gevraagd had moeten worden. Het afvalwater van 3M stroomt immers richting de Westerschelde.

Een week later licht ze haar uitspraken toe in de PZC. De vergunning van 3M is niet de enige waar ze haar vraagtekens bij zet. Het is het topje van een hele stapel vergunningen die juridisch rammelen doordat grensoverschrijdende effecten niet zijn meegenomen. Nederland heeft daarmee een wapen in handen om de hele Antwerpse haven plat te leggen, zegt de Larmuseau.

Zeeland dreigt met juridische stappen

Voor de Zeeuwse politiek is dit de druppel. Als Vlaanderen niet voor 1 oktober actie onderneemt tegen de vervuiling van de Westerschelde, moet Zeeland naar de Belgische rechter stappen om de omgevingsvergunning van 3M te laten vernietigen, klinkt dreigend.

3M verschijnt op 3 september zelf voor de Vlaamse onderzoekscommissie. Het bedrijf zegt de PFAS-uitstoot de komende tijd met 99 procent terug te brengen. Maar op tal van vragen komt geen antwoord. Hallucinant, noemt minister Demir het optreden van 3M. Een paar dagen later kiest ze de frontale aanval. Ze dreigt met juridische stappen. Demir laat weten binnenkort met Zeeland te spreken over de kwestie, die de Vlaams-Zeeuwse verhoudingen sterk onder druk heeft gezet.

Het dossier groeit de provincie boven het hoofd en vraagt Den Haag de regie te nemen. Een oude bekende komt begin september in beeld. Barbara Visser is net Van Nieuwenhuizen opgevolgd als Zeeland haar om hulp vraagt. Uitgerekend de bewindsvrouwe die als staatssecretaris van Defensie de provincie niet letterlijk, maar wel figuurlijk een marinierscomplex heeft bezorgd. Visser zegt de zorgen van de Zeeuwen te begrijpen en zegt haar steun toe.

In oktober komt reist minister Demir naar Den Haag voor spoedoverleg met haar Nederlandse collega Visser. Ze vertelt dat de 3M nog die maand de duimschroeven krijgt aangedraaid en veel minder PFAS mag lozen. Dat is niet voor zijn tijd. Blijft 1 juli 2022 de ingangsdatum voor strengere normen, dan mag 3M in de resterende negen maanden in theorie net zoveel lozen als Chemours in 575 jaar.

3M is begin jaren 2000 gestopt met het gebruik van PFOS. Het bedrijf schakelde over op andere PFAS. Demir grijpt in en dwingt 3M te stoppen met het lozen. In januari kondigt 3M aan 115 miljoen euro te investeren in installaties om in april 2022 lozingen tot meer dan 90 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 2019. ,,Tegen eind 2024 willen we meer dan 99 procent van de PFAS uit ons afvalwater verwijderen”, laat het chemiebedrijf weten.

Zeehondenrapport

Terug naar oktober 2021. Provinciaal bestuurder Dick van der Velde hamert al maanden op het belang van uitwisseling van gegevens tussen alle betrokken instanties. Maar dan wordt hij onaangenaam verrast door een rapport dat, zonder dat hij het wist, al jaren in een bureaula van de provincie ligt te verstoffen. CDA-Statenlid Frank Kuijpers was er al google-end op het internet op gestuit op de website van de Wageningen Universiteit.

Volledig scherm Zonnende zeehonden op de zandbank in de monding van de Westerschelde. © Peter Nicolai

In dit rapport uit 2015 is te lezen dat onder meer zeehonden hoge concentraties PFAS in hun lijf hebben. Het stuk blijkt nooit naar Provinciale Staten te zijn gestuurd. Dit staat er in: ,,In de Westerschelde zijn gehaltes tot 7 maal hoger in vergelijking met de Duitse Bocht, meer dan 20 maal hoger in vergelijking met zeehonden in de Baltische Zee en meer dan 100 maal hoger in vergelijking met zeehonden uit het Arctisch gebied.”

Er is meer: in 2006, was al melding gemaakt van PFOS, als bijvangst in een onderzoek naar giftige dioxines in paling in Zeeuwse wateren. De opdrachtgevers waren Rijkswaterstaat Zeeland, de provincie Zeeland en het ministerie van LNV. In 2010 kregen Provinciale Staten de resultaten van een ‘voedselwebonderzoek’ toegestuurd. Het vizier was nog altijd gericht op dioxines, maar ook de aanwezigheid PFAS werd bekeken.

Volledig scherm Statenlid Frank Kuijers: ,,Waarom is de Zeeuwse bevolking nooit gewaarschuwd?" © Ernesta Verburg ,,Zowel platvissen als zeehonden bevatten hoge gehalten aan PFC’s, vergeleken met zeehonden uit de Baltische Zee”, was te lezen in de samenvatting van het rapport uit 2010. PFC’s was toen de afkorting voor de groep stoffen die nu bekend staan als PFAS. ,,Van deze stoffen is uit de literatuur bekend dat ze effecten op de reproductie of het immuunsysteem kunnen uitoefenen”, waarschuwden de onderzoekers elf jaar geleden.

Statenlid Kuijpers snapt niet dat er met al die rapporten niets is gedaan. Na lezing tweette hij: ,,Als wetenschappers al meer dan tien jaar weten dat je beter geen bot en tong wekelijks uit de Westerschelde moet eten, waarom is de Zeeuwse bevolking nooit gewaarschuwd? Waarom is er nooit naar lozingen gekeken? Waarom hebben we daar schone polders voor opgegeven?”

De provincie zegt te betreuren dat het zeehondenonderzoek uit 2015 niet tot vervolgacties heeft geleid. Gedeputeerde Van der Velde kende het onderzoek niet en hoorde er pas van door de publicatie in de PZC. De volgende dag zegt hij in een reactie: ,,Ik heb de mensen die mij bijstaan op kantoor gevraagd: hebben jullie goed geslapen? En er was niemand die echt fijn geslapen had.”

3M niet de enige bron

Volledig scherm Het rioolwater van West-Brabant wordt op een installatie bij Bath gezuiverd. Het gezuiverde water wordt bij Waarde in de Westerschelde geloosd. © Waterschap Brabantse Delta

3M is een belangrijke, maar niet de enige bron van PFAS-verontreiniging. PFAS komt ook niet exclusief uit België de Westerschelde binnen. Via een persleiding loost de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath bij Waarde in de Westerschelde. De waterschappen hebben hun onderzoeksinstituut laten uitzoeken hoeveel PFAS hun installaties lozen. De rwzi's kunnen PFAS namelijk niet uit het afvalwater halen. De rwzi Bath, eigendom van waterschap Brabantse Delta, blijkt jaarlijks minimaal 21 kilo PFAS in de Westerschelde te lozen. Dat is bijna twee keer zo veel als de rwzi Dordrecht, waar afvalwater van chemiebedrijf Chemours - nota bene gebruiker van PFAS - naar toe gaat. Een groot deel van die ‘Brabantse’ PFAS komt van afvalverwerker ATM op industrieterrein Moerdijk. Zelf geen producent van PFAS, maar het zit wel in de afvalstromen die ATM verwerkt. ,,,Wij zijn een bedrijf dat de rommel opruimt die wij met z’n allen maken. ATM produceert zelf geen PFAS, we worden er alleen in de afvalfase mee geconfronteerd”, zegt de directie.

Industrieel afvalverwerker Indaver in Antwerpen is een verzamelpunt van PFAS-resten uit de industrie. Het bedrijf verwerkt PFAS-houdend afval in veel grotere hoeveelheden dan ATM. Verreweg het grootste deel is afkomstig uit Nederland, onder andere van Chemours. Het PFAS-houdend afval wordt in draaitrommelovens op hoge temperatuur verbrand. Dat zorgt volgens Indaver voor het onomkeerbaar vernietigen van de PFAS-verbindingen, maar via het afvalwater komt toch nog een restant PFAS in de lucht en het water terecht. Net als 3M heeft Indaver een vergunning voor het lozen van PFAS.

Verbijstering

In Zeeland is grote behoefte aan informatie onder publiek en politiek. Er wordt een informatieavond belegd. Die bijeenkomst in Middelburg eindigt in een deceptie. De hoop was dat het RIVM recente onderzoeksresultaten zou tonen en met duidelijke adviezen rond de volksgezondheid zou komen. Maar tot verbijstering van de aanwezigen in de Statenzaal zeggen vertegenwoordigers van het RIVM nog geen opdracht te hebben gekregen voor het onderzoek. Wederom trekt gedeputeerde Van der Velde bij Visser aan de bel. Hij geeft uiteindelijk zelf dan maar de opdracht aan het RIVM. De minister belooft de rekening te betalen. De resultaten worden eind maart, begin april verwacht.

Wie niet wachten met onderzoek zijn Omroep Zeeland en de PZC. De omroep laat een vis en lamsoor onderzoeken. De PZC krijgt van Zeeuws-Vlaamse sportvissers kilo's vis uit de Westerschelde en zeegroenten voor een onderzoek. Dat is opgezet in samenwerking met Vlaamse media, de Antwerpse burgerbeweging Grondrecht en professor Jacob de Boer van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De Boer onderzoekt ook water en slib uit de Westerschelde. De conclusies zijn alarmerend. Er zit veel en veel te veel PFAS in de vis: ruim 800 keer boven de normen van het RIVM. In het water bij Bath zijn ook flinke hoeveelheden PFAS gemeten. Kun je er zwemmen? ,,Het is op randje”, zegt De Boer. Maar het gaat niet alleen om PFAS. ,,Als je alle andere verontreinigingen, die daar ongetwijfeld te vinden, zijn meeneemt, dan zeg ik: ik ga daar echt niet zwemmen. No way. En dat zeg ik niet zo gauw.”

Volledig scherm Onderzoeker Martin van Velzen van VU Amsterdam met een tonnetje met slib dat hij voor onderzoek bij Bath heeft opgeschept. © Johan van der Heijden

De GGD Zeeland komt in december met het advies om geen zelf gevangen vis meer uit de Westerschelde te eten. In februari komt het RIVM met een eerste conclusie: wie één vis uit de Westerschelde eet zit al aan de maximum hoeveelheid PFAS die je per jaar mag binnenkrijgen zonder gezondheidsrisico's te lopen.

Bloedonderzoek

Volledig scherm Piet Scheerders organiseerde de bot vangst om PFAS onderzoek te kunnen doen. © Anne Hana

Mensen uit Zwijndrecht die het dichtst bij de 3M-fabriek wonen kunnen hun bloed laten onderzoek. Een ruime meerderheid heeft bloedwaarden die duiden op gezondheidsrisico's. Het gemeentebestuur van Zwijndrecht noemt de resultaten van het bloedonderzoek ‘zorgwekkend’. ,,De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft de richtwaarde voor PFOS vastgelegd op 6,9 microgram per liter bloed”, klinkt het. ,,Bij 93 procent van de Zwijndrechtse bevolking ligt de PFOS-bloedwaarde daarboven.”

Hulstenaar Piet Scheerders, die zijn leven lang al zijn vrije tijd op en rond Westerschelde doorbrengt, is bezorgd. Hij laat zijn bloed onderzoeken. De uitkomst is niet best. De waarden in zijn bloed zijn vergelijkbaar met de hoogste waarden die in Zwijndrecht zijn gevonden.

Provinciale en gemeentelijke politici dringen aan op een bevolkingsonderzoek. Maar daarvoor is het nog te vroeg, meent de GGD Zeeland. De gezondheidsdienst wil eerst de uitkomsten van het RIVM-onderzoek afwachten, zodat er gericht onderzoek kan worden gedaan. Een antwoord waar niet iedereen blij van wordt.

Volledig scherm Bot gevangen in de Westerschelde ter hoogte van Saeftinghe. Wie deze vis eet zit meteen aan de maximale hoeveelheid PFAS die een volwassene binnen mag krijgen voordat de risicogrens voor de gezondheid wordt overschreden. © Anne Hana

Eind februari 2022 komt het RIVM met een tussenrapport over de PFAS in de Westerschelde. Met het eten van één of twee porties zelf gevangen vis uit het oostelijk deel van de Westerschelde zit een volwassene aan de maximale jaarlijkse hoeveelheid PFAS. Wie meer eet, overschrijdt de gezondheidskundige grenswaarde voor deze schadelijke chemicaliën. Dit schrijven onderzoekers van het RIVM in een ‘verkennende risicobeoordeling’, die in opdracht van de provincie Zeeland is gemaakt. Over commercieel gevangen garnalen doet het RIVM geen uitspraak, maar voor zelf opgeviste garnalen ligt de grens op twee tot zeven porties.

Alle reden voor ongerustheid

Volledig scherm Tweet van de GGD Zeeland. © - Huisarts Fer Helmers uit Kloosterzande zegt in een interview met de PZC dat er alle reden voor ongerustheid is. ,,Ik zeg niet dat er bloedonderzoek moet plaatsvinden onder de hele bevolking in de regio. Moeten is altijd een beetje lastig, maar geïnteresseerde omwonenden, mensen die vlak bij de dijk wonen, zou je kunnen uitnodigen om een bloedtest te laten doen.”

Het mooie lenteweer is begin maart voor de GGD Zeeland om nog maar eens via Twitter te waarschuwen: eet geen zelfgevangen vis of garnalen uit de Westerschelde.

Minister voor Zeeuwse hoofdpijndossiers

Nederland en en Vlaanderen maken in december binnen de Internationale Schelde Commissie afspraken over het systematisch controleren van het water in de Schelde en haar zijtakken op de aanwezigheid van PFAS. Met ingang van dit jaar zal 13 keer per jaar de concentratie van 30 PFAS-soorten worden vastgesteld. De metingen vinden plaats op plekken waarvan experts vermoeden dat er veel verontreiniging is.

Op aandringen van de provincie Zeeland maakt minister Mark Harbers eind februari bekend twee coördinatoren aan te stellen om de PFAS-kwestie te regelen. Een hoge ambtenaar in Den Haag en één in Middelburg gaan zich met de kwestie bezighouden en ‘samenhang’ brengen in dit dossier waar tal van overheden en instanties in Nederland en Vlaanderen bij betrokken zijn. Harbers is zo'n beetje minister voor Zeeuwse hoofdpijndossiers, want hij heeft ook de Westerscheldetunnel in zijn portefeuille.

Volledig scherm Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat. © Frans Paalman

De juridisch-technocratische benadering van Harbers schiet bij Zeeuwse politici in het verkeerde keelgat. Volgens Provinciale Staten neemt het kabinet de PFAS-vervuiling niet serieus. ,,Wat als de Westerschelde niet de Westerschelde heette, maar de Hofvijver?”, foetert SGP’er Harold van de Velde half maart. ,, Het gaat om de volksgezondheid. Er zal maar PFAS in je bloed zitten. Je hebt water voor de deur en je krijgt te horen dat je daaruit niet vaker dan een keer per jaar vis kunt eten en twee keer garnalen. En je weet niet of zwemmen daar gezond is. Als een minister hier met mensen zou spreken, dan zou hij niet zeggen: ‘Ik ga terug naar Den Haag’, maar: ‘Ik blijf hier tot het is opgelost.’ Die kraan met vuil water moet gewoon dicht. Het moet stoppen.”

Ondertussen blijkt het RIVM-onderzoek naar voedselveiligheid een maand vertraagd door een coronabesmetting onder medewerkers van Wageningen University Research. Het zal mei worden. Wel hoopt de provincie nog voor de mei-vakantie advies te krijgen over zwemplekken langs de Westerschelde.

PFAS vanuit de zee

PFAS is een veelkoppig monster. Het spul blijkt zich te concentreren in aerosolen, miniscule kleine druppeltjes, die vanaf zee op duin en dijk waaien. Sea spray wordt dit genoemd. In de loop van tientallen jaren zijn die minieme hoeveelheden opgehoopt in een smalle strook op land en in grondwater. In de Noord-Hollandse duinen zijn verontrustend hoge concentraties gemeten. Ook elders in de wereld zijn de effecten van sea spray meetbaar. Reden voor de kustprovincies en drinkwaterbedrijven voor een groot onderzoek in te stellen.

Nieuw hoofdstuk Hedwige-dossier



De PFOS-affaire rijt in Zeeland een oude wond open. Het O-woord valt weer: ontpoldering. Moeten we de Hertogin Hedwigepolder nog wel onder water zetten met vervuild Scheldewater. Zelfs GroenLinks, ooit enthousiast voorstander van het maken van het nieuw natuurgebied, werpt de vraag op.

Minister Van Nieuwenhuizen zegt in juni in de Tweede Kamer te bekijken wat voor gevolgen de PFAS-vervuiling voor de ontpoldering moet hebben. Dark waters over de Hedwige is een horrorscenario dat deze Zeeuwse saga een onverwachte wending kan geven. In oktober komt het antwoord van Nieuwenhuizens opvolger, Barbara Visser. Zij ziet geen aanleiding om te stoppen. Ja er zal PFAS-houdend water binnenstromen, maar de Hedwige zal nooit vuiler dan het naastgelegen Verdronken Land van Saeftinghe. Een redenering die niet iedereen kan of wil volgen.

Volledig scherm Kaartje over hoe de Hedwigepolder (en aanpalende polders) eruit moet komen te zien. © De Vlaamse Waterweg nv

De voormalig eigenaar van de Hertogin Hedwigepolder grijpt de PFAS-affaire aan om de onteigening van de polder juridisch aan te vechten. Provinciale Staten eisen dat de ontpoldering wordt stilgelegd zolang niet duidelijk is wat de gevolgen zijn. De mededeling dat de Vlaamse aannemer sneller werkt dan voorzien en dat de polder niet in 2023 maar eind 2022 al onder water komt te staan roept veel vragen op.

Volledig scherm Van de oude Scheldedijk in de Hedwige-Prosperpolder. © Ernst Jan Rozendaal

Het wantrouwen wordt gevoed als vanuit het waterschap zorgen worden geuit. Dagelijks bestuurder Philip Keller zegt op 15 februari dat zolang de nieuwe zeewering niet af is en goedgekeurd er geen sprake kan zijn van versneld afgraven van de dijk. Keller maakt zich zorgen maakt over de voortvarendheid waarmee de Vlaamse Waterweg, de uitvoerder van het project, het werk aan de oude dijk ter hand wil nemen. ,,Wij hebben onvoldoende zicht hoe ver die werkzaamheden gegaan zijn en hoe zich die verhouden tot de vergunning.” In de Tweede Kamer worden vragen gesteld aan de pas aangetreden minister Mark Harbers, maar die ziet vooralsnog geen aanleiding om de ontpoldering te stoppen.