PFAS blijft uit België naar Zeeland stromen

Zeeuwse Voi­ce-deelnemers over schandaal: ‘Goed dat er een onderzoek komt’

Ja, natuurlijk volgen ze het nieuws over de The Voice of Holland-rel. De Zeeuwen Marjon, Isabel en Bram schitterden ooit zelf in de tv-show. ,,Eindelijk wordt er actie ondernomen”, zegt Isabel Provoost.

17 januari