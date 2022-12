PFAS-besluit 3M en Sabic bezorgt gedeputeerde een vrolijke kerst: ‘Hier ga ik op proosten’

Er is geen dossier dat hem meer kopzorgen heeft bezorgd dan dit. Sinds anderhalf jaar geleden bekend werd dat de concentraties van schadelijke PFAS in water nergens ter wereld hoger zijn dan in de Westerschelde, loopt gedeputeerde Dick van der Velde (VVD, milieu) zich het vuur uit de sloffen. Hij klopte op deuren in Den Haag, Den Bosch, Antwerpen en Brussel. Ogenschijnlijk zonder veel resultaat, want de kwestie is weerbarstig, overheden werken langs elkaar heen, en vervuilende bedrijven beschikken vaak over geldige vergunningen. ‘Eet niet te veel vis uit de Westerschelde’, is daarom het treurige advies.