PFAS-aanpak Harbers wekt vertrouwen bij provincie

De provinciale politiek had in Vlaanderen Karl Vrancken zien opereren. De ‘opdrachthouder coördinatie aanpak PFAS-verontreiniging bij Vlaamse regering’ was in oktober nog te gast geweest op een informatiebijeenkomst van Provinciale Staten. De Vlaamse professor maakte indruk met zijn vastberaden toon. ‘Doe ons ook zo’n Vrancken’ was het sentiment onder de Zeeuwse politici. Er ging een brief naar Den Haag waarin de Zeeuwen vroegen om een regisseur om de PFAS-problemen aan te pakken.