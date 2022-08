Petra Post woont in Guatemala: ‘Ik was van plan om een jaar te blijven, maar dat zijn er inmiddels vijftien geworden.’

Wanneer kwam je op het idee naar Guatemala af te reizen?

,,Ik deed de studie Management Toerisme in Breda en toen ik stage mocht gaan lopen, wilde ik heel graag naar Guatemala of Peru. Ik weet niet meer zo heel goed waarom, maar ik had een bepaald plaatje in mijn hoofd door beelden die ik gezien had op internet en de dingen die ik erover had gelezen. In Guatemala was er plaats bij een touroperator met een Belgische eigenaar, dus dat vond ik wel een fijn idee: dan was er in ieder geval iemand die Nederlands sprak. De stage zelf viel een beetje tegen. Beneden had je een kantoor met een frontoffice waar klanten tours konden boeken, maar ik werd weggestopt op de derde verdieping. Daar zat ik achter de computer folders te maken. Maar als ik niet aan het werk was, had ik het wel enorm naar mijn zin, want in de stad zaten veel Nederlandse vrijwilligers en stagiairs waar ik mee optrok. Daar heb ik nog steeds leuke herinneringen aan. En ik keek mijn ogen uit in dat land, die slingerweggetjes door de bergen, al die vulkanen en veel mensen die inheemse klederdracht droegen. Het was allemaal zo totaal anders dan ik gewend was.”

Je ging dus op stage naar Guatemala. Hoe komt het dat je er nog steeds zit?

,,Die stage duurde zes maanden en in die periode ontmoette ik Juan Mario en we hebben inmiddels samen een kindje. Moet ik nog meer vertellen? Ik ben trouwens niet gelijk gebleven, ik was nog zo jong, eerst wilde ik mijn opleiding afmaken. Ik ben nog een keer voor twee maanden teruggegaan en de derde keer was ik in eerste instantie van plan om een jaar te blijven, maar dat zijn er inmiddels vijftien geworden.”

Je hebt een studie gevolgd in het toerisme, heb je daar ook een baan in gevonden?

,,Ja, eigenlijk wel. We hebben samen Do Guatemala opgericht. We verzorgen totaalpakketten voor vrijwilligers die een project willen en een gastgezin, wat lessen Spaans erbij en af en toe een tripje en we verzorgen georganiseerde reizen door Guatemala. We zijn hiermee gestart in 2012. Nadat we een website hadden laten maken, moesten we zes maanden wachten op de eerste klant, maar sindsdien ging het echt lopen en is het gegroeid.”

Dan ken jij vast alle bezienswaardigheden van Guatemala. Wat is jouw favoriete plek?

,,Oei, dat is lastig te zeggen. Guatemala is een klein landje, het is maar drie keer zo groot als Nederland, maar je hebt er ontzettend veel afwisseling in landschap, in cultuur en klimaat. Een uur hiervandaan zit je aan de kust van de Pacific en aan de andere kant heb je een stukje Caribische kust en er is hier prachtige natuur met bergen en vulkanen. Ik denk dat ik de omgeving Semuc Champey het mooist vindt, daar loopt een rivier die op een gegeven moment ondergronds gaat waardoor er een soort brug is ontstaan van kalksteen met aquablauwe waterpoelen waar je in kan zwemmen. Schitterend. En de jungle in het noorden van Guatemala met de Maya-ruïnes blijft prachtig om te zien.”

Hoe woonde je in Zeeland en hoe woon je nu?

,,Mijn ouders hadden een minicamping in Kerkwerve. We keken over het platteland en hadden volop ruimte, maar tegelijkertijd is Kerkwerve wel een heel klein dorpje. Toen ik er woonde was er een basisschool en een café en verder was er niks. Voor een pak melk moest je naar Zierikzee en ik moest in Goes naar school. Altijd een uur heen en een uur terug met de bus. Nu wonen we in een huisje in de stad, vlak naast het winkelcentrum. Wat ik nog steeds wel een beetje moeilijk en frustrerend vind is dat mensen hier niet van tuinen houden. Een stukje groen bij je huis is hier extreem moeilijk te vinden. Alles wordt volgebouwd. Dat is flink aanpassen als je uit Kerkwerve komt. Een groot voordeel is dan weer dat we hier op 2300 meter hoogte wonen, dus we hebben geen muggen. De zee mis ik wel. Vanaf ons huis is het anderhalf uur rijden naar de kust, maar dat is een lelijke kust en het is daar ook niet veilig. Als je naar een mooi strand wil, moet je de andere kant op en dat is al gauw vier tot vijf uur rijden. Dat doe je niet zo snel. Ik woon hier heel fijn en ik vind de bergen prachtig, maar als ik kon kiezen tussen de zee en de bergen, koos ik voor de zee. Honderd procent zeker. Da’s misschien toch wel dat Zeeuwse bloed.”