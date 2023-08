Petitie tegen uitbreiden Roompot Noord-Beveland 3800 keer getekend

Toerist laat hond achter in hete auto in Renesse: rechter legt boete op van 300 euro

Het was kermis in Renesse en D.B. (51) wilde stress bij zijn hond voorkomen. Daarom liet de Duitse toerist zijn hond - ondanks de hitte - achter in de auto. Van de rechter kreeg hij woensdag een boete opgelegd van 300 euro.