Petitie om overwoekerde kasseistroken te behouden; ‘Nou ja zeg, hier ligt gewoon nog een echte weg!’

Bar Goed staat klaar om het terras te openen. Nu het kabinet nog

9 april PERKPOLDER - Stel je voor dat we over een week of twee weer met een pilsje in de zon op het terras... Bij strandpaviljoen Bar Goed in Perkpolder hopen ze het vurig. Ze zetten alles op alles om er klaar voor te zijn en laten niets aan het toeval over. Maar toch. Het is balanceren tussen het verlangen om open te gaan en de twijfel over wat kan en mag.