Peter Verdurmen portretteerde Zeeuws-Vlamingen in coronatijd: ‘Indringende foto’s van een gekke periode’

Journalist-fotograaf Peter Verdurmen (69), gelauwerd als hij is na 45 dienstjaren, voelde tot in zijn haarvaten dat er een bijzondere periode zou aanbreken, begin 2020. Het was vlak voordat het coronavirus de wereld in zijn greep kreeg. Toen de wereld op slot ging, besloot de inwoner van IJzendijke het coronaleven in Zeeuws-Vlaanderen vast te leggen. ,,Helemaal niet met het idee er een boek van te maken, want dat is organisch gegroeid. Ik begin vaker met projecten die soms niet eens gepubliceerd worden. Mijn boek over de grens van Zeeuws-Vlaanderen tot aan Groningen is nooit uitgekomen.”