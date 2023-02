Permanente zendmast bij golfbaan Molenberg op Burgh-Haamstede

Taakstraf geëist tegen Wemeldin­ger die er is ‘ingeluisd’ door ex

Het was niet bepaald netjes, wat de inmiddels ex-vriendin van de 42-jarige R. L. N. uit Wemeldinge begin november 2021 had gedaan. L. N. lag op de bank in de woonkamer, er waren vuurwapens op de grond gelegd en daar zou ze een foto van hebben gemaakt.

