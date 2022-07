Perceel geoogste tarwe in brand in IJzendijke

IJZENDIJKE - Aan de Schorredijk in IJzendijke heeft korte tijd een perceel net geoogste tarwe over een lengte van zo'n honderd meter in brand gestaan. Omdat de aanwezige machines niet van het landbouwperceel af konden, alarmeerde de meldkamer meerdere blusvoertuigen.