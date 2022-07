Peiling: wat als we weer een echte coronagolf krijgen

Leerlingen De Wissel winnen Ruimte­vaart-challenge

VLISSINGEN - De 52 leerlingen van de groepen 4a en 4b van de christelijke basisschool De Wissel in Vlissingen hebben meegedaan aan Mission-X, een gezondheidschallenge die is gericht op ruimtevaart. Zij hebben daarmee een bezoek aan ruimtevaartmuseum Space Expo in Noordwijk gewonnen.

12 juli