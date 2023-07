PeeRock is een muzikaal familie- en dorpsfeest met bands, DJ's en foodtrucks

,,I love rock ‘roll” zingt Leonie (34) mee met Blaas of Glory. Ze is opgegroeid in Colijnsplaat en bezoekt er PeeRock al bijna haar hele leven. ,,Van de 27 edities heb ik er heel veel meegemaakt. Mijn vader was medeorganisator en voor PeeRock ging alles aan de kant.” Haar moeder en zus staan al jaren als vrijwilliger achter de bar. ,,Ik woon tegenwoordig in Kamperland, maar ik probeer hier elk jaar een biertje te komen drinken, PeeRock is een feest en een dorpsreünie.”