Paul Herman maakte Herman Wines groot

Donderdagavond in de Middelburgse Stadsschouwburg kwam Herman Wines als winnaar uit de bus tijdens de finale van de verkiezing Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar, een evenement van Zeeland Business, accountantskantoor Baker Tilly, Adriaanse van der Weel advocaten en vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen. Herman Wines won dankzij een karrenvracht aan publieksstemmen. Daar had de wijnhandel deels zelf de hand in. ,,We hebben via sociale media flink reclame gemaakt voor de verkiezing. Kennelijk hebben we zo een flink aantal stemmen weten te verwerven”, zegt algemeen directeur Jean-Louis Herman (36).