Pattinama-Kerkhove staat drie games af op weg naar kwartfinale

Martijn de Kok steekt in uitsteken­de vorm

De zesde Sinkegroep Zomerloop in Cadzand-Bad leverde dinsdagavond een vierde overwinning op voor Martijn de Kok. Hij passeerde de finishlijn na 31.58 minuten en was daarmee ruim sneller dan vorig jaar. Tel daarbij op dat De Kok zaterdag ook de 15 van Wolphaartsdijk liep en dan kun je stellen dat de conditie van de veertigjarige atleet uit Heinkenszand uitstekend is.