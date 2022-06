Patrijs ziet golfbal aan voor ei. ‘Voelde warm aan’

Op de golfbaan van Burgh lag, goed verstopt, een patrijzennest vlak langs het pad. Tussen de vele eieren lag ook een golfbal. Die voelde warm aan, dus is ook bebroed. Het is niet bekend hoe de golfbal in het nest is gekomen; vermoedelijk is hij er in gerold of in gelegd. ‘Laten we hopen dat de patrijzenvrouw niet net zo lang blijft broeden tot de golfbal ook uitkomt’, grapt Het Zeeuws Landschap op Facebook