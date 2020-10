Patissier Kevin uit Aardenburg maakt treinen van chocolade voor tentoonstelling: ‘Een immens project’

doordeweeks-in het weekend Doorde­weeks maakt Marco bijzondere kabels, in het weekend crosst hij op z'n motor

25 oktober THOLEN - Net drie jaar was hij, een paar turven hoog. Van pa kreeg hij zijn eerste crossmotor, met zijwieltjes. Vroem, vroem, Marco Pennings (46) was meteen vertrokken. De cross is nooit meer uit zijn leven weggeweest, ook niet nu hij al lang een grote jongen is en als productiemanager bij Kabelfabriek A. van der Hof in Roosendaal een drukke baan heeft. Zijn fascinatie voor techniek brengt sport en werk samen. ,,Ik probeer het beste uit machines te halen.”