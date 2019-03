Pastoor Remco Robinson (39) van Oud-Katholieke Kerk in Middelburg overleden

19 maart: Ontmoe­tings­plek het Longpunt in Terneuzen

12 maart Het Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving, zorgverleners en belangstellenden. Dinsdag 19 maart staat op het programma: WMO, Zorgverzekering en WLZ. De informatie bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen, te ervaren en ervaringen uit te wisselen. U bent welkom vanaf 13.30 uur bij SVRZ Ter Schorre aan de Bachlaan 90 in Terneuzen. Er wordt met klem verzocht geen geurtje te gebruiken als u naar de bijeenkomst gaat.