Pasen betekent proosten en bieren ontdekken in Nieuw Namen

Vierhonderd proefglazen met een Kauterse mol zijn op zaterdagmiddag al in gebruik. Het is druk in en rond gemeenschapscentrum De Kauter. Bierproeverij Nieuw Namen is terug na een coronapauze van twee jaar en dat is te merken. ,,Het is vandaag drukker dan we hadden verwacht en dat is super", zegt medeorganisator Piet Boënne. De organisatie heeft dertien brouwers uit België en Nederland uitgenodigd, die allemaal meerdere bieren bij zich hebben. Een keus maken uit het grote aanbod, is nog moeilijker dan paaseieren zoeken.