Pas op voor de snijbonen, zusterke

Ik hoopte dat hij tijdig thuis zou zijn en niet al te laveloos was. Precies om vijf uur stopte ik voor zijn deur en zag het brommertje aan de gevel staan. Hij was dus op tijd. Het was begin winter en schemerdonker. Ik keek naar binnen en zag geen licht branden. In het dorp is het de gewoonte om via de achterdeur binnen te komen en ik stapte de keuken in. Meteen gleed ik uit, het glibberde onder mijn voeten.

Ik kon me amper staande houden. Ik riep naar de man in kwestie die al wankel uit zijn stoel kwam lopen. Toen ik overeind was gekomen en het licht aanknipte, zag ik dat de vloer van de keuken bezaaid was met snijbonen. Aan het aanrecht had de man een aantal ouderwetse ijzeren molentjes vastgedraaid en had er kilo’s bonen mee gesneden. Daar hij lichtelijk beneveld was, was hij vergeten om bakjes onder de molens te plaatsen. Samen hebben we de snijbonen bij elkaar geveegd en in zakjes gedaan en ingevroren.