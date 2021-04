Pas op: overstekende hitsige zeehonden. ‘Het zijn eigenwijze beesten’

Er zijn plekken op de wereld waar je het verwacht. In Australië sta je niet versteld van een bord ‘pas op, overstekende kangoeroe’s’. In Zuid-Afrika waarschuwen ze voor olifanten, in Nieuw-Zeeland voor Kiwi’s en in Canada voor beren op de weg. In Zeeland zie je hooguit een bord over vervelend prikkende rupsen. Maar één die je waarschuwt voor zeehonden? Serieus? Toch wordt eraan gedacht om die neer te zetten. En dan met name langs de Brouwersdam. Geen paniek. Het gebeurt heus wel eens vaker dat een hitsige grijze zeehond de weg op kruipt. Maar dit jaar is het echt bal.