Pas op! Nóg meer kruiskwallen in het Veerse Meer

Burgemees­ter Terneuzen sluit deel loods wegens drugs

TERNEUZEN - Burgemeester Erik van Merrienboer van Terneuzen heeft de afgelopen week een deel van een loods in de Stroodorpestraat in Sluiskil laten afsluiten omdat er eerder dit jaar een wietkwekerij was aangetroffen.

18:28