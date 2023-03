Pas op! De kans dat er een hert op je motorkap eindigt, is dit weekend een stuk groter

Rotterdammers Dag na 25-jarig huwelijks­feest vroeg Herman (88) de scheiding aan: ‘Mijn manier van afscheid’

Herman Lemm (88) is voor het geluk geboren, beseft hij in de laatste fase van zijn bestaan. Hij ontsnapte aan Duitse bommen, genas van een dodelijke ziekte, had een rijke carrière en leeft in weelde. ,,Ik ben een mensenmens.”