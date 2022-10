Parkeren wordt duurder in Sluis en aan de kust, toeristen gaan meer belasting betalen

natuurjournaal Leven in en rond een zwavelzwam

Aan de voet van een grauwe abeel bij De Piet, langs het Veerse Meer, groeide afgelopen voorjaar een flinke zwavelzwam. Dat is een felgeel gekleurde zwam, die bruinrot in het hout van de boom veroorzaakt. De zwam was al een beetje op zijn retour, maar juist dan kun je er soms allerlei insecten op ontdekken. En dat was dit keer niet anders: op de zwavelzwam liep een aantal mooie zwarte kevertjes met rode vlekken op de dekschilden. Het waren boletenzwartlijfjes; kevertjes waarvan de larven opgroeien in het inwendige van een paddenstoel.

