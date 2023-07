Parkeren van fietsen in de binnenstad van Goes moet beter: ‘Het geeft een rommelig beeld’

Raadslid Frans van der Knaap van het CDA zei tijdens de raadsvergadering dat het fietsparkeren in de binnenstad van Goes al jaren een punt van zorg is. ,,Het is niet zo dat er nooit iets is gedaan. Er zijn nietjes (buizen in de vorm van een nietje om fietsen tegen te plaatsen, red.) geplaatst, er zijn weer nietjes weggehaald. Er zijn vakken gemaakt, maar daar zetten mensen hun fiets weer buiten. Je ziet fietsen staan op plekken waar je ze niet zou wensen. Het geeft al met al een rommelig beeld.”