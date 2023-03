Parkeerinkomsten Veere: ruim 1,2 miljoen meer maar dit jaar wordt het flink minder

Thea Laban aangesla­gen na inbraak bij Oekraïense vluchtelin­gen in Yerseke: ‘Deze mensen zijn al zo veel kwijt’

In de nacht van zaterdag op zondag is er ingebroken bij een Oekraïens gezin aan de Hogeweg in Yerseke. Daarbij werden verschillende spullen gestolen. ,,Het is echt supergemeen!"