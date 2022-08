Parasols, platte karren of tenten worden steeds vaker ingezet om schaduw te maken voor dieren

Iedereen kent de beelden: schapen die elkaar verdringen rond de schaduw van een platte kar, of koeien die met hun poten in het water staan om verkoeling te zoeken. Een van de mensen die zich enorme zorgen maken over het welzijn van de dieren is Renate Rothstegge. ,,Er zijn steeds meer van dit soort warme dagen”, zegt ze. ,,Maar er verandert heel erg weinig voor de dieren.” De Walcherse vraagt daarom aandacht voor het probleem. ‘Laat ze niet stikken, geef ze schaduw’, staat op de borden die ze plaatst bij weides waar dieren in de brandende zon lopen. ,,En ik hoop dat meer mensen dat doen.” Maar hoe zit dat eigenlijk. Hebben dieren inderdaad veel last van de brandende zon?