Paraglider overleden bij ongeval in duinen Zoutelande

VIDEO Onderne­mers Goes en politie trainen in aanpak winkeldie­ven: ‘Je betrapt een dief, maar wat doe je dan?’

7 oktober GOES - Of winkeldiefstal een groot probleem is? Nou reken maar, zegt Sjoerd Barends van Intersport in Goes. Zijn sportzaak aan de Klokstraat behoort tot de risicogroep, net als schoenenwinkels en parfumerieën. Winkeldieven azen bij hem op merkkleding. ,,Voetbalshirts, trainingspakken. Bijna alles van Adidas of Nike is in trek.”