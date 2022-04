Palmprocessie in dubbeldorp Koewacht: ‘Beetje extra bidden kan geen kwaad’

REPORTAGE | VIDEO | PODCAST From Zeeland with love: busje vol eten en medicijnen voor de oudjes in Mykolajiv

VLISSINGEN - De oudjes in Mykolajiv in Oekraïne, dat al weken onder Russisch vuur ligt, hadden nog voor een week eten en ook de medicijnen waren op. Afgelopen maandag ging een busje vol Zeeuwse hulpgoederen voor het Oekraïense bejaardentehuis op weg om de nood te lenigen. PZC-verslaggeefster Ondine van der Vleuten reed mee. Een verslag over 3000 kilometer rijden in drie dagen tijd.

9 april