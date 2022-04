Pak die koningin, stop de Aziatische hoornaar. Want ze eten onze honingbijen op

REPORTAGE Zeeuwse gelovigen vieren Pasen, feest van licht en hoop. Eindelijk kan het weer, voluit

OVEZANDE/VLISSINGEN - Pasen: dat zijn vrije dagen, de paashaas, eitjes eten. Je zou bijna vergeten dat het méér is. Overal zijn de afgelopen weken, in de opmaat naar Pasen, vrijwilligers van katholieke kerken bezig geweest om alles in gereedheid te brengen voor het heiligste feest van het christendom.

16 april