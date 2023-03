Paavo de Leng verbetert zichzelf, Hans Verhaage loopt Zeeuws record uit de boeken

Huibregtse en Ton winnen Pannenkoe­ken­mo­len­loop, maar 12-jarig meisje steelt de show na missertje

Danny Huibregte uit Westkapelle en Leonie Ton uit Wissenkerke lieten er in de van 15 km naar 16 km gegroeide Pannenkoekenmolenloop geen twijfel over bestaan dat zij recht hadden op de overwinning. Toch werden zij niet de grote sterren van de show. Dat was de pas 12-jarige Elin de Koeijer.