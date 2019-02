Overvaller Texaco Terneuzen droeg masker uit Netflix-serie La Casa de Papel

27 februari: Tentoon­stel­ling over ‘Vliegen­mep­pers’ in Hulst

12:34 Van 27 februari tot 26 maart is er een tentoonstelling over vliegenmeppers te zien in Museum ‘s Landshuis in Hulst. Iza van Riemsdijk verzamelt vliegenmeppers. De eerste kocht zij in 1989 in Japan - een zachtroze in de vorm van een vlinder met een vlinderdasje, met in het handvat een pincetje om de dode vlieg mee op te ruimen. Bijna dertig jaar later telt haar verzameling ruim 2800 exemplaren uit de hele wereld, want overal waar vliegen (en muggen) voorkomen, wordt gemept. De tentoonstelling in het ‘s Landshuis in Hulst laat honderden vliegenmeppers en vliegenverjagers zien, uiteenlopend van poppenhuisvliegenmeppers, de uitschuifbare ‘Sudden Death’, tot vliegenmeppers uit Texas van bijna een meter, en van antieke vliegenklappers, spotgoedkope modellen uit de schappen van Wibra en Blokker tot designmeppers van Tupperware® en Alessi. Het museum is gelegen aan de Steenstraat 28 in Hulst en is iedere dag geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur.