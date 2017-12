Overlijden van Lily (5) en Mike (3) slaat in Nieuw-Namen in als een bom

Het is stil op de Sint Jozefschool. De kinderen zijn naar huis. Bij de ingang een tafeltje met kaarsen, kindertekeningen en foto's van Lily en Mike. De leraren zitten bij elkaar in de kamer. Stan van Alphen, voorzitter van Perspecto, de koepel waar ook de Sint Jozefschool onder valt, komt naar buiten. ,,We willen geen reactie geven. We willen nu in stilte met elkaar zijn. Het is een kleine gemeenschap en dit slaat in als een bom.''