Overlijden Elizabeth ontroert Britse Zeeuwen: ‘Alsof mijn eigen oma is overleden’

natuurjournaal Het wordt steeds uitzonder­lij­ker om een paartje ringmussen te zien

Deze week zagen we in de Zak van Zuid-Beveland een paartje ringmussen. Er wordt wel gezegd dat de ringmus sprekend op een huismus lijkt. Maar daar valt nogal wat op af te dingen. Het mooie egaal bruine petje van de ringmus ziet er heel wat strakker uit dan het wat slordige hoofddeksel van de huismus. Bovendien is bij ringmussen het pakje van het mannetje en het vrouwtje precies hetzelfde.

7 september