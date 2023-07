Overleden surfer in Grevelingenmeer is 53-jarige man uit Breda

Uit Goes afkomstige Linden­bergh is favoriet in Breskens, maar de concurren­tie is flink

Op het derde Vechthanen padeltoernooi in Breskens doen in de 250 A-categorie diverse landelijke toppers mee. Het schema van 16 wordt aangevoerd door René Lindenberg (afkomstig uit Goes) van ZTC Shot uit Zeist en Julio Pulido Alegre van TC Tilburg. Julian Prins (Ulvenhout) en Yannick Verwater (Kralingen) Zijn hun belangrijkste uitdagers.