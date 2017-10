Overleden persoon in auto aangetroffen in Zeeuwse Gapinge

Marga Vermue is 'weg van Sluis'

6 oktober SLUIS - Een spectaculaire entree maakte Marga Vermue vrijdagavond, als nieuwe burgemeester van Sluis. De kersverse burgermoeder én fervent fietsster arriveerde op de fiets in Sluis voor haar installatie in het belfort en werd door KNRM Breskens zelfs over een onstuimige zee naar Breskens gevaren, nadat ze de boot miste in Vlissingen.