Overal in Zeeland duiken nog meer acties voor Oekraïne op

De kinderen van Archipelschool ‘t Vierschip in Arnemuiden zamelen deze week spullen in voor de mensen die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne. In elke klas staat een lege doos die de leerlingen vullen met levensmiddelen, verzorgingsproducten en medische spullen. Op 16 maart worden de dozen naar een inzamelpunt in Wolphaartsdijk gebracht. Hier vandaan wordt alles naar de Oekraïne getransporteerd.