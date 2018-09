Overaanbod aan dure vakantiehuizen in Zeeland dreigt

In het 'exclusieve topsegment' komt er in Zeeland momenteel wel erg veel nieuwbouw bij, constateert NVM in haar jaarlijkse rapport van de recreatiemarkt. Van alle vakantiehuizen die boven de 500.000 euro worden aangeboden, bevindt de helft zich in Zeeland.

De dure nieuwbouw concentreert zich vooral in Kamperland en omgeving. Daar worden onder meer de exclusieve projecten Felixkade en Havenkwartier ontwikkeld, waar de prijzen beginnen bij ruim een half miljoen euro. In het grootschalige project De Groote Duynen, in dezelfde omgeving, kosten de huizen veelal tussen de 3,5 en 4 ton.

Dit soort projecten drijven de gemiddelde vraagprijs van het Zeeuwse aanbod aan recreatiewoningen enorm op. Die bedroeg vorig jaar ruim 428.000 euro. In 2016 was dat nog 354.000 euro. In heel Nederland was de gemiddelde vraagprijs vorig jaar 185.000 euro.

Permanente bewoning

Dat de dure vakantiewoningen in Zeeland zo populair zijn, komt volgens de makelaars doordat ook permanente bewoning wordt toegestaan. Elders in het land mag dat vaak niet. ,,Strikt genomen zijn het dus woningbouwprojecten die als recreatiewoning in de markt gezet worden", constateert de NVM.

De Zeeuwse bouwwoede lijkt voorlopig niet te stuiten. Sinds 2016 worden hier verreweg de meeste bouwvergunningen afgegeven. De NVM spreekt van 'een wellicht wat buitensporig enthousiasme' in het hogere segment.

De 'hausse' zal uiteindelijk worden afgeremd door de werking van de Zeeuwse Kustvisie. Daarin is vastgelegd wat wel en niet aan de kust mag worden gebouwd. Desondanks verwacht de NVM dat het aanbod zeker de komende twee jaar nog sterk zal stijgen.

Houdbaarheid

Dat kan vervelende gevolgen hebben voor de bestaande huizen. In het jaarrapport wordt 'een van de grotere makelaars in de regio', die niet bij naam wordt genoemd, geciteerd. ,,De houdbaarheid van de verhuur staat onder druk, omdat er een overaanbod van verhuurobjecten boven de markt hangt", zegt deze makelaar. ,,Met name het bestaande, oudere aanbod zal hierdoor in de problemen komen."

In de Zeeuwse Kustvisie is al voorspeld dat uiteindelijk drie op de tien bedrijven zal moeten afhaken en dat in 2020 zo'n 1.400 Zeeuwse recreatiewoningen 'het contact met de markt verliezen'.

Verouderde vakantieparken zullen verdwijnen of moeten worden opgeknapt. In Zeeland worden daar al stappen voor ondernomen. De NVM verwacht dat de Kustvisie 'een positieve bijdrage zal gaan leveren aan de balans in de markt'.

De marktontwikkeling in Zeeland wijkt duidelijk af van de rest van het land. Daar neemt het aanbod aan recreatiewoningen voor het eerst sinds jaren af.

Record

Het aantal verkochte huizen blijft stijgen: vorig jaar met 15 procent tot 4.330 in heel Nederland. Dat is een record. De gemiddelde verkoopprijs steeg tot ruim 148.000 euro. Dat is nog ruim onder het record van bijna 169.000 euro uit 2008.