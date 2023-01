Ouderen al zes weken zonder lift: ‘Ik snap dat ze het helemaal zat zijn’

Middelburg zoekt steun andere gemeenten voor excuses aan jeugdzorg: ‘Dit mag niet in bureaula verdwijnen’

Excuses moeten er komen. Van de gemeenten. Aan kinderen, ouders en personeel van de voormalige jeugdzorginstelling Intervence. Daar is de gemeenteraad van Middelburg het unaniem over eens. ,,Dit rapport mag niet in een bureaula verdwijnen.”

