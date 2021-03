Oudere huizenkopers ontdekken Noord-Beveland: ‘Een supermarkt en een dokter, dat vonden we genoeg’

Die woorden komen van Aad Kranenburg (74). Hij is deze maandag samen met zijn vrouw Eleen (66) in de weer in hun woning in Colijnsplaat. ,,We zijn nog een beetje aan het kamperen hoor”, grapt Eleen, wijzend op de tuinstoelen in de woonkamer. Het stel uit het Zuid-Hollandse Pijnacker heeft aan De Hoge Weie in het dorp zijn Zeeuwse paleisje gevonden: een riant huis met slaap- en badkamer op de begane grond en een ruim bemeten tuin met vrij uitzicht. ,,Dit is ons derde huis", zegt Aad. ,,We wilden eigenlijk in Pijnacker blijven, maar ook daar stijgen de prijzen enorm, zowel van bestaande als nieuwbouw.”