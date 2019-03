Oude jack russell uit Middelburg loopt op rolletjes

Agenten rukken uit voor ‘dode hond’ in park Terneuzen

9:32 TERNEUZEN - Agenten van het politieteam Zeeuws-Vlaanderen beleefden afgelopen weekend even een moeilijk moment. Bij de politie was een melding binnengekomen dat er een dode hond in het park aan de Steenkamplaan in Terneuzen zou liggen.