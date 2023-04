Oud-voorzitter cultuurstichting Martin de Jong verdacht van fraude met persoonsgegevens en schimmige boekhouding: bestuur CASD doet aangifte

De Jong is in januari, nadat hij zes jaar actief is geweest voor de stichting, op non-actief gezet door het huidige bestuur. ,,We hebben hem gevraagd antwoord te geven op bepaalde financiële transacties waarover onduidelijkheden bestaan", zegt huidig CASD-voorzitter Albert de Vos. Deze week werd besloten aangifte te doen tegen De Jong, omdat hij een nieuwsbrief voor zijn eigen bedrijf zou hebben verstuurd met adressen vanuit een CASD-bestand. ,,Daarmee heeft hij aantoonbaar de wet op de bescherming persoonsgegevens, de AVG, overtreden", zegt De Vos. ,,Dat is pure datafraude.”