Oud-pachter: ‘Waarom moet juist de Hedwige onder water worden gezet?’

BLØF, Emma Heesters en Suzan & Freek op nieuw popfesti­val in Roosendaal

Voor wie de optredens van Suzan & Freek en BLØF gemist heeft op Concert at Sea (of zo genoten dat hij of zij ze nog een keer aan het werk wil zien) is er binnenkort een herkansing. Ze zijn namelijk allebei headliner op een nieuw festival in Roosendaal, dat de naam Rooskleurig draagt.

25 augustus